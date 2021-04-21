Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий семей с детьми летом 2021

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом.

Больше всего семей с детьми поедут отдыхать этим летом в Крым и Краснодарский край, в Карелию, Калининградскую область, а также в Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Москву и Переславль-Залесский.

По данным сервиса, семьи с детьми бронируют летний отдых в 2021 от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Петрозаводске.

Десять популярных городов для путешествий семей с детьми летом 2021:

Евпатория – 3130 / 11 ночей *

Сочи – 2987 / 10 ночей

Санкт-Петербург – 3210 / 6 ночей

Ростов-на-Дону - 2374 / 1 ночь

Воронеж – 1866 / 1 ночь

Петрозаводск – 4806 / 4 ночи

Волгоград – 1677 / 2 ночи

Калининград – 2900 / 3 ночи

Москва – 2475 / 10 ночей

Переславль-Залесский - 3496 / 1,5 ночи

*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях