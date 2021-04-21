Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий семей с детьми летом 2021

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом.
Больше всего семей с детьми поедут отдыхать этим летом в Крым и Краснодарский край, в Карелию, Калининградскую область, а также в Воронеж, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Москву и Переславль-Залесский.
По данным сервиса, семьи с детьми бронируют летний отдых в 2021 от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Петрозаводске.
Десять популярных городов для путешествий семей с детьми летом 2021:
Евпатория – 3130 / 11 ночей *
Сочи – 2987 / 10 ночей
Санкт-Петербург – 3210 / 6 ночей
Ростов-на-Дону - 2374 / 1 ночь
Воронеж – 1866 / 1 ночь
Петрозаводск – 4806 / 4 ночи
Волгоград – 1677 / 2 ночи
Калининград – 2900 / 3 ночи
Москва – 2475 / 10 ночей
Переславль-Залесский - 3496 / 1,5 ночи
*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях