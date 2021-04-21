Авиакомпания Nordwind начинает полеты из Калининграда в Минск

. Фото: Александр Подгорчук

С 30 апреля авиакомпания Nordwind начинает выполнение прямых регулярных полетов в из Калининграда в Минск. Рейсы из Калининграда будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво»

Вылет из аэропорта «Храброво» – в 13:50. Прибытие в Минск – в 16:05.

Обратный вылет в Калининград – в 17:05. Прибытие – в 17:20 В пути: 1 ч. 15 мин.

Время для всех аэропортов указано местоное.

Перелеты запланированы на авиалайнере Боинг 737-800 c компоновкой 189 пассажирских мест.