За два убийства жительницу Немана отправили за решетку на 18 лет

Ночью 4 апреля позапрошлого года 31-летняя жительница города Неман в квартире одного из домов по тамошней улице Победы поссорилась со своим знакомым. Пьяная неманчанка сначала несколько раз ударила мужчину кулаком в лицо. Когда бедняга свалился на пол, еще несколько раз ударила его в грудь, попрыгала немного на поверженном противнике, а потом взяла на кухне нож и перерезала своей жертве горло.

Все это происходило фактически на глазах у других находившихся в жилище людей, среди которых были и несовершеннолетние. Убийца приказала им закатать труп в ковер и вытащить на улицу. Страшную ношу отнесли на берег Немана и подожгли. Затем бой-баба угрозами заставила своих невольных помощников вымыть окровавленный пол, оборвать испачканные кровью обои и избавиться от вещей погибшего.

- Подсудимая свою вину в убийстве не признала, настаивая, что особо тяжкое преступление совершил ее знакомый, - рассказали в пресс-службе Неманского районного суда. - Несмотря на это, совокупность исследованных доказательств, в том числе показания очевидцев, и другие материалы дела позволили сделать однозначный вывод о том, что убийство совершила именно данная гражданка.

Смягчающим обстоятельством признали наличие у подсудимой малолетнего ребенка, состояние ее здоровья и психики. А вот обстоятельств, отягчающих наказание, установлено не было! В общем, убийца вполне могла бы отделаться определенным Неманским райсудом сроком в 8, 5 лет, кабы не одно но.

Дело в том, что уже после всего случившегося, 28 января этого года неманчанка получила от щедрот Калининградского облсуда 13 лет и 10 дней «зоны» за другое убийство! Вследствие чего по совокупности двух преступлений ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, отбыть которые придется в исправительной колонии общего режима.