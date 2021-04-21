Полицейские задержали калининградца, который собирался передать наркотики в колонию

В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который пытался передать наркотики в исправительную колонию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, отбывающий наказание мужчина попросил своего приятеля приобрести наркотики и передать их ему в колонию. 46-летний горожанин согласился помочь, купил метилэфедрон и собирался переправить его в колонию.

В ходе отработки оперативных сведений полицейские задержали мужчину. Во время личного досмотра сотрудники полиции нашли и изъяли полимерный свёрток, в котором было 1,5 гр наркотика.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».