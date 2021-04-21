Антон Алиханов: В этом году ждем рекордного числа туристов – порядка двух миллионов человек

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Власти Калининградской области ожидают в этом году рекордное число туристов – порядка 2 млн человек. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, комментируя новый национальный проект в сфере туризма, о котором в послании Федеральному собранию рассказал президент Владимир Путин.

«Сейчас активно занимаемся развитием инфраструктуры. Надеемся, что новый нацпроект по туризму поможет создавать новые места размещения, строить отели, санатории, пансионаты. Мы за счет регионального бюджета поддерживаем эти проекты и рассчитываем на федеральную помощь», – сказал Антон Алиханов.

Напомним, в среду, 21 апреля, президент Владимир Путин сообщил о запуске в ближайшее время программы льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц со ставкой 3-5% на 15 лет. В число пилотных проектов по укреплению туриндустрии страны вошла и Калининградская область.

В настоящее время в Калининградской области работает 296 коллективных средств размещения емкостью более 18 тысяч койкомест. В этом году готовятся к открытию еще пять новых гостиниц в Светлогорске и Зеленоградске.