В Калининграде серийный веловор попался на краже мобильника

В Калининграде полицейские задержали уголовника, подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Задержали 46-летнего мужчину, однако, не за велосипедную кражу. Ранее судимый калининградец украл из одного из боксов автосервиса на проспекте Мира мобильный телефон. Уже после задержания сотрудники уголовного розыска выяснили, что он причастен к шести кражам велосипедов из подвалов и подъездов.

Злоумышленник помещен в ИВС, возбуждено уголовное дело.