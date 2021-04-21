В Калининграде 22 апреля с утра начнут подготовку к бетонированию моста на Киевской

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжается ремонт моста на улице Киевской. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночь на четверг, 22 апреля, на путепроводе планируют снимать слой асфальтобетонного покрытия.

С 20 часов среды до 6 утра четверга для обеспечения безопасности работ будет обесточена контактная сеть троллейбуса.

А уже 22 апреля с утра начнутся работы по монтажу каркасов деформационных швов на проектные отметки, подготовка к бетонированию, которое запланировано на вечер 23 апреля.

В мэрии отметили, что до начала этих работ вскрытые швы временно заполнили асфальтовой крошкой для увеличения пропускной способности полос.