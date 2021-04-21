В Калининграде официально «стерилизованная» бездомная собака родила 14 щенков

"Стерилизованная" собака с щенками Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде произошел странный случай с собакой, стерилизованной сотрудниками Центра безнадзорных животных. Как написала калининградка Екатерина Скорикова в сообществе «Янтарный ДЛБ», рожавшую суку с желтой биркой на уже она увидела в черте города.

- Еду вчера и вижу картину: возле дороге лежат несколько мертвых щенков. Остановилась посмотреть, что случилось. Обнаруживаю рядом с трупами собаку еще в процессе родов. У «роженицы» в ухе – желтая бирка ЦБЖ. Номер Ц2357, - заявила Скорикова.

Информацию «Комсомолке» подтвердил также другой источник, знакомый с ситуацией, но пожелавший остаться анонимным:

- Щенков было 14, часть из них собака задавила по неопытности, - говорит источник. – А вообще это уже третий подобный случай. Мы пытались попасть на территорию Центра, чтобы посмотреть, какие там условия содержания, но нас не пустили. По сути, это какой-то режимный объект.

Напомним, «Центр для безнадзорных животных» был открыт в апреле 2019 года.