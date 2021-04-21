В Калининграде проходит несанкционированная акция, началось шествие

. Фото: Иван МАРКОВ

В эти минуты в Калининграде проходит несанкционированная акция протеста. В центр города стянуты несколько экипажей ППС и наряды полиции. В громкоговорители полицейские просят калининградцев прекратить незаконное мероприятие и предупреждают об ответственности.

Спустя полчаса после начала акции ее участники устроили несанкционированное шествие.

Накануне в калининградской полиции заявили, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.

- Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться, а правонарушители - задерживаться и привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - добавили в УМВД.