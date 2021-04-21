В Калининграде из Преголи выловили утопленника

Место гибели мужчины Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Калининграде вечером 21 апреля из реки Преголи в районе набережной Генерала Карбышева водолазы МЧС выловили тело мужчины. Как сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета, утопленником оказался 29-летний ранее судимый калининградец без определенного места жительства.

- В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства его гибели. Следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

Сообщается также, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.