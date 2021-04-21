В Калининграде мужчина выбрал в магазине спорткостюм и забрал его, не оплатив

В Калининграде за серию краж спортивной одежды задержан 34-летний местный житель. Как сообщает пресс-служб УМВД по Калининградской области, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, однако ему показалось мало.

- По предварительным данным, 34-летний злоумышленник в начале апреля зашел в расположенный в торговом центре магазин. Взяв понравившиеся товары, потенциальный покупатель незаметно для работников магазина сложил их к себе в пакет и покинул торговый зал, - сообщает пресс-служба ведомства.

Во время разбирательства сотрудники полиции выяснили, что горожанин причастен еще к одному подобному преступлению. В указанном же случае ущерб составил порядка 7 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».