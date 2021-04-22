В Калининграде на улице Полоцкой загорелся торговый павильон

В Калининграде вечером 21 апреля произошел пожар на улице Полоцкой. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:28.

- В двухэтажном торговом павильоне размерами 100х30 метров на первом этаже в мясном торговом месте произошло возгорание сайдинга на площади 3 квадратных метров, - уточняет пресс-служба ведомства.

К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-4, ПСЧ-1 и СПСЧ в составе 6 человек и 3 единицы техники.