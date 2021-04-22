Калининградец заявил об угоне автомобиля, который ему не принадлежал

В Калининграде мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля, за который, как вскоре выяснилось, он не заплатил бывшему владельцу.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина обманывает, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Выяснилось, что злоумышленник в 2020 году приобрел в рассрочку «Опель» за 50 000 рублей. Выплатив 20 тысяч, мужчина перестал выходить на связь с бывшим владельцем транспорта. На протяжении 4 месяцев горожанин пытался дозвониться до мужчины и напомнить ему о выплате оставшейся суммы. В один из дней калининградец обнаружил припаркованный на улице свой «Опель» и, вызвав эвакуатор, увез его. Дозвонившись до злоумышленника, горожанин сообщил ему, что машину он увез и ждет возврата оставшейся суммы.

Правда, новый владелец авто денег решил не возвращать и заявил об угоне «Опеля», не сообщив полицейским о запутанных отношениях с продавцом. В итоге, против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».