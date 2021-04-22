«Раньше все было по-другому»: Жители Балтийска потребовали вернуть прямой поезд до Светлогорска и Зеленоградска

В среду 21 апреля в комментариях в инстаграме губернатора Антона Алиханова произошел спор калининградцев и представителя министерства развития инфраструктуры из-за железнодорожного сообщения Светлогорск-Балтийск. Началось все с предложения одного из жителей вернуть поезд, который в советское время курсировал вдоль побережья.

- Сколько можно ездить на редких и убитых автобусах, - написал автор комментария, - а на авто парковаться проблема. Почему только в стране Москва все как по волшебству воздвигается? Все с ностальгией вспоминают побережье Польши и Литвы. Но у нас море-то лучше, но инфраструктура и организация на низком уровне.

Вскоре последовал ответ министерства:

- Восстановить железнодорожное пригородное сообщение может только РЖД - это их полномочия, - заявил представитель пресс-службы. - Сообщение Светлогорск-Балтийск могут вернуть, только если будет устойчивый пассажиропоток, сейчас его нет. С 15 апреля по 31 октября по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням уже назначили дополнительные поезда из Калининграда в Балтийск в 08:10, обратно в 16:20. С 1 июня по выходным и праздничным дням планируется добавить поезд из Калининграда в Балтийск в 09:50.

Жителей этот ответ возмутил, так как ездить из Балтийска в Светлогорск и Зеленоградск через Калининград и дольше, и дороже. Они также напомнили недавнем советском прошлом, когда поезд по побережью еще ходил.

- Да, вы правы - раньше все было по-другому, - ответили в министерстве. - Сейчас РЖД - это акционерное общество и именно акционеры решают, что будет делать компания. Если был бы у пассажиров спрос на данное направление, то РЖД запустило бы туда пригородное сообщение.