В Калининграде во время несанкционированной акции задержано более 20 человек

Несанкционированный митинг на площади Победы Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде вечером в среду 21 апреля по время несанкционированной акции, проходившей на площади Победы и у Дома Советов, было задержано более 20 человек. Такие данные опубликовал российский независимый правозащитный медиапроект ОВД-инфо.

По данным правозащитников, в отдел МВД России по Ленинградскому району попали Иван Лузин, Игорь Барышников, Анастасия Нехаева, Евгения Фейдулова и Дарья Станкевич. На ночь в отделе остались Иван Лузин и Анастасия Нехаева.

В отдел полиции № 2 УМВД по городу Калининграду попали 6 задержанных, среди них Давид Елишев, Алексей Топольницкий, Иван Топольницкий, Татьяна Сидельникова, Михаил Фельдман. На ночь в отделе остается 1 задержанный.

В отдел полиции № 3 УМВД по городу Калининграду доставлены пятеро. Среди них Мирослав Воскресенский, Николай Горелов, Дорохов и Игорь Барышников. На ночь в отделе остаются 3 задержанных, среди них Мирослав Воскресенский и Дорохов.

Также задержаны Дмитрий Гаврилов, Алексей Королев, Петр Зуев, Ульяна Котова, Эдуард Гардер, Светлана Гардер, Иван Степин, Петр Зуев, Данила Протасов, Алексей Топольницкий, Иван Топольницкий, Екатерина Миненко, Дмитрий Гаврилов, Илья Будько и Михаил Фельдман.