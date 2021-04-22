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Политика22 апреля 2021 10:13

Бывший мэр Калининграда Алексей Силанов намерен попасть в горсовет

Он уже подал заявку на участие в праймериз «Единой России»
Иван МАРКОВ
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Алексей Силанов

Алексей Силанов

Фото: Иван МАРКОВ

Бывший мэр Калининграда Алексей Силанов, занимающий сегодня пост заместителя председателя правительства Калининградской области, подал заявку на участие в праймериз «Единой России» по выборам в городской совет от Московского района (округ № 5).

Информация об этом размещена на сайте электронного предварительного голосования.

По тому же округу заявки подали единоросс Валерий Баканов и беспартийная Анна Мамаева.

Напомним, выборы в горсовет депутатов Калининграда состоятся в сентябре. Пройдут они по мажоритарной системе, кандидаты будут представлять избирателей отдельных одномандатных округов.