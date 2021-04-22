Калининград вошел в топ-10 популярных городов для путешествий вдвоём летом 2021 года

. Фото: Александр Подгорчук

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города выбирают туристы для отдыха вдвоём этим летом.

В десятку популярных городов вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону и Воронеж в России, а также Гагра в Абхазии.

По статистике TVIL.RU, пары бронируют жильё на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Ялте. Чаще всего пары бронируют отели (77%) и квартиры (17%). Меньшим спросом для отдыха вдвоём пользуются дома – 5%. В среднем, средний чек на двоих на лето составляет 23904 на неделю.

Десять популярных городов для путешествий вдвоём летом 2021 года:

Ялта – 3374 / 9 ночей *

Сочи – 2162 / 10 ночей

Санкт-Петербург – 3207 / 5 ночей

Гагра – 2592 / 10 ночей

Пятигорск – 1542 / 6 ночей

Калининград – 1806 / 7 ночей

Москва – 3144 / 4 ночей

Петрозаводск – 2842 / 6 ночей

Ростов-на-Дону - 3293 / 1 ночь

Воронеж – 1600 / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи на двоих