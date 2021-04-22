Ревнивый калининградец искромсал ножом соперника в любви

. Фото: Александр Подгорчук

В Правдинске ссора на почве ревности привела к поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

18-летнему жителю одного из поселков не понравилось, что 22-летний односельчанин оказывает знаки внимания его подруге. Между соперниками и их друзьями с каждой стороны началась драка, в ходе которой злоумышленник набросился на несостоявшегося ухажёра с ножом. Он нанес сопернику в живот и грудь три удара ножом. После этого поножовщик убежал с места преступления, а скорую помощь и полицию вызвали свидетели драки.

Полицейские оперативно разыскали злоумышленника и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья», молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.