Таможня: На границе в Чернышевском в очереди на выезд из области стоят 144 грузовика

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В пункте пропуска в Чернышевском в четверг, 22 апреля, в очереди на выезд из области находятся 144 грузовика, на въезд – 20 фур. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Всего за сутки калининградские таможенники оформили на въезд в Российскую Федерацию 217 транспортных средств, на выезд – 199 грузовиков

Напомним, на пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств.