24 апреля стартуют полеты из Калининграда в Новосибирск

. Фото: Александр Подгорчук

В субботу 24 апреля будет выполнен первый рейс авиакомпании «S7 Airlines» по маршруту Калининград-Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю по субботам, а с июня частота увеличится до двух в неделю, добавится рейс по средам.

По данным «Храброво», полеты запланированы в рамках действия летнего расписания до конца октября 2021 года на воздушных судах Airbus А320 в компоновке 164 пассажирских кресла.