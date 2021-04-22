В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 22 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Подп. Емельянова 158а, 246-258, 258а (светофор), 258б-310, 281, 281а, 285.

До 18 часов электричество отключено на : ул. Подп. Иванникова 10-16, 9-15, ул. Черняховского 6-24, пр-т Ленинский 5, ул. Калязинская 4, ул. Горького 21а, ул. П. Морозова 44, ул. Кленовая 23, ул. Огарёва 32, 34.

Холодное водоснабжение будет отключено с 10:00 до 16:00 в домах по ул. Судостроительная 5-11, пер. Киевский 2-6 и с 10:00 до 15:00 на ул. Минусинская 15, 21.