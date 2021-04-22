Владимир Путин в своем послании поддержал социальные инициативы «ЕР»

Владимир Путин назвал основными задачами государства сохранение здоровья граждан и улучшение их благосостояния. Фото: kremlin.ru

Глава России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию назвал основными задачами государства сохранение здоровья граждан и улучшение их благосостояния. Именно на их реализацию направлены инициативы партии "ЕР".

Издание nashgorod.ru сообщает, что “Единая Россия” в ближайшее время намерена начать работу по повышению доступности медобслуживания во всех регионах, поддержке семей с детьми, а также решению многих столь же важных вопросов.

Ранее члены партии обращались к главе государства с предложением изменить порядок оплаты больничных родителям с детьми дошкольного возраста: справедливой, по мнению "ЕР", будет полная оплата листка нетрудоспособности, независимо от трудового стажа. Владимир Путин поддержал эту инициативу, а также предложение ввести дополнительную выплату беременным женщинам, при условии, что они встали на медицинский учет на ранних сроках. Также президент одобрил ряд инициатив “Единой России” в сфере здравоохранения, в том числе предложение об обновлении автопарка машин скорой помощи и об увеличении поставок мобильных медицинских комплексов.

Отмечается, что в своем послании Владимир Путин особое внимание уделил инициативе "ЕР" о бесплатной газификации. В ближайшее время будет разработан план, который позволит газифицировать даже самые отдаленные районы Российской Федерации. Также по инициативе “Единой России” в РФ станут выдавать инфраструктурные бюджетные кредиты по минимальной ставке - не больше трех процентов годовых. Для реализации этого проекта планируют выделить около пятисот миллиардов рублей.

«Приоритетами станут автомобильные дороги, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, создание объектов туристической индустрии», – отметил президент Российской Федерации.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил важность поддержки инициатив партии главой государства.

"Для нас принципиально важно, что в послании учтены предложения «Единой России», которые мы готовили вместе с людьми, - сказал он. - Все основные моменты, которые озвучил Владимир Владимирович, будут взяты за основу предвыборной программы "ЕР".

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, подчеркнул, что “Единая Россия” занимает значимое место в системе государственной власти.

На сайте ER.ru сообщается, что план реализации предложенных инициатив будет разработан членами партии "ЕР" до первого июля. По мнению Алексея Чеснакова, эксперта Центра политической конъюнктуры, глава государства дал партии несколько четких сигналов к дальнейшим действиям. Во-первых, президент показал, что считает предложения партии важными и прислушивается к ним, а во-вторых, выстроил ориентир на развитие социальной повестки.