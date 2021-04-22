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Общество22 апреля 2021 11:25

Под Зеленоградском полицейские с поличным задержали поджигателя травы

На мужчину составили административный протокол
Виктор Сергеев
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В Зеленоградском районе сотрудники полиции задержали с поличным поджигателя травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Киевское. Находившиеся на маршруте патрулирования полицейские заметили мужчину, который поджигал траву. Стражи порядка задержали злоумышленника и сообщили об этом в дежурную часть полиции и пожарным МЧС.

На 47-летнего мужчину составили административный протокол, также материалы направлены в органы Госпожнадзора для привлечения его к ответственности.