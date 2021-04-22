Обвинившему судью в коррупции калининградцу грозит многомиллионный штраф

Этой зимой в Славском районном суде рассматривался административный иск 49-летнего жителя поселка Большаково к местному отделу судебных приставов. Мужчине, как должнику по исполнительному производству, ограничили выезд за границу, с чем сельчанин был категорически не согласен. Однако, судя по всему, исход разбирательства склонялся не в пользу истца, ибо тот, как сообщает региональное Управление СКР, «публично, в присутствии других участников судебного заседания, заведомо ложно обвинил судью в совершении тяжкого коррупционного преступления».

Доказать свое обвинение не смог, и в результате стал еще и фигурантом уголовного дела, возбужденного Советским межрайонным следственный отделом УСКР по признакам части 3 статьи 298.1 УК РФ.

- В настоящий момент выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко.

Несдержанному на язык славчанину теперь грозит штрафа в размере до 5 миллионов рублей. Впрочем, его могут заменить обязательными работами на срок до 480 часов.