В Калининграде в ДТП пострадали 7-летний ребенок и годовалый малыш

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в среду, 21 апреля, в ДТП пострадали двое детей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улице Красносельской водитель «Фиата» сбил 7-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда мальчик получил телесные повреждения.

На улице Киевской водитель пассажирского автобуса резко затормозил и допустил падение коляски с годовалым ребенком. В результате падения малыш получил телесные повреждения.