9 школьников, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 54 случая ОРВИ, 4 случая пневмонии и 5 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 21 пенсионер;
- 3 медицинских работника;
- сотрудник образования;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- работник предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник банка;
- 2 работника транспортных предприятий;
- 3 работника промышленных предприятий;
- сотрудник учреждений сферы культуры;
- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работников;
- воспитанник детского сада 111 Калининграда;
- 9 учащихся (Школа 4 Балтийск, Школа 5 Гусев; Школа 3 Черняховск, Школа Будущего Гурьевск, Школы 11, 2, гимназия 40 Калининград);
- 3 Студента (КМРК, КГТУ);
- 9 неработающих.