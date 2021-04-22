9 школьников, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 63 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 54 случая ОРВИ, 4 случая пневмонии и 5 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 21 пенсионер;

- 3 медицинских работника;

- сотрудник образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- работник предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник банка;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- сотрудник учреждений сферы культуры;

- 4 индивидуальных предпринимателя и иных работников;

- воспитанник детского сада 111 Калининграда;

- 9 учащихся (Школа 4 Балтийск, Школа 5 Гусев; Школа 3 Черняховск, Школа Будущего Гурьевск, Школы 11, 2, гимназия 40 Калининград);

- 3 Студента (КМРК, КГТУ);

- 9 неработающих.