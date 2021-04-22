Зеленоградскому грабителю и насильнику прописали особый режим

Зеленоградский районный суд отправил на 10 лет в исправительную колонию особого режима 43-летнего ранее неоднократно судимого жителя города. В принципе, этот приговор вполне можно считать щадящим, учитывая, что подсудимому инкриминировались такие статьи Уголовного кодекса, как «Грабеж», «Разбой», «Изнасилование», «Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия», а также «Кража».

Уголовник предпочитал орудовать на местном пляже, где 2 июня прошлого года отобрал у одной из отдыхающих сумку с вещами. Чтобы женщина не смогла позвать на помощь, грабитель зажал ей рот одной рукой, а кулаком другой ударил по голове.

Два дня спустя преступнику удалось незаметно спереть два оставленных без присмотра рюкзака.

Еще через неделю, встретив ночью возвращавшуюся домой 27-летнюю местную жительницу, мерзавец, угрожая в случае сопротивления убить несчастную и для пущей убедительности ударив по лицу, обыскал ее рюкзак, забрал все ценное, а затем изнасиловал свою жертву и, как сказано в официальных документах « совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера».

- Ранее подсудимый привлекался к уголовной ответственности за грабеж и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, - рассказала старший помощник руководителя Управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - На стадии предварительного следствия и в суде мужчина категорически отрицал свою вину в совершенных преступлениях, однако нашим сотрудникам удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств, в числе которых показания потерпевших, свидетелей, протоколы осмотров мест происшествия, очных ставок и проверок показаний на месте, заключения судебных экспертиз.