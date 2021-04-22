Уголовник из ревности поджег дом своей подруги

Началось с того, что в городе Мамоново загорелась мансарда дома на две семьи, расположенного на местной улице Афанасьева. Самое интересное началось, когда специалисты установили, что причиной пожара стал преднамеренный поджог. Вскоре удалось задержать подозреваемого – ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя городка Ладушкин.

- Выяснилось, что в день происшествия мужчина поссорился с проживающей в этом доме женщиной, с которой он ранее состоял в отношениях, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Взревновавший уголовник не придумал ничего лучшего, чем подпустить подруге «красного петуха». Что будет с остальными жильцами, его как-то не волновало. Мужик подпалил деревянную мансарду, сам отошел в сторонку и принялся спокойно наблюдать, что будет дальше. Дальше наверняка было бы только хуже, кабы не случайные прохожие, которые заметили огонь, подняли переполох и помогли обитателям дома справиться с начавшимся пожаром.

Поджигателя водворили под арест с перспективой остаться за решеткой на следующие 5 лет.