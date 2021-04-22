На Куршской косе сбили насмерть лося

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В четверг, 22 апреля, на Куршской косе в результате столкновения с автомобилем от полученных травм скончался молодой самец лося. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«Согласно данным учёта животных по состоянию на 2021 год наиболее вероятная численность обитающих на территории национального парка лосей 14 особей – сегодня одного из них мы не досчитались», - отметили в администрации «Куршской косы».

На водителя оформлен протокол об административном правонарушении, виновнику происшествия грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.