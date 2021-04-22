В Калининграде оштрафовали водителя, посадившего 11-летнюю дочь за руль «Лексуса»

В Калининграде к административной ответственности привлекли водителя, который разрешил малолетней дочери управлять автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Видео, на котором была снята девочка, управляющая автомобилем, было опубликовано в социальной сети и выявлено в ходе мониторинга.

«В ходе проверки было установлено, что видео снято на территории аэродрома Дунаевка, в Зеленоградском районе. 31-летний мужчина передал право управления своей 11-летней дочери, которая села за руль «Лексуса» и двигалась по территории», - рассказали в пресс-службе полиции.

Автоинспекторы установили личность водителя и доставили его в здание отдельного батальона ДПС для дачи пояснений. Там на мужчину составили административный протокол по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Еще один штраф ему придется заплатить за неоплаченный штраф за превышение скорости.