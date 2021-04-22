Власти ищут подрядчика, который займется театром королевы Луизы в Советске

. Фото: Александр КАТЕРУША

Об объявлении тендера на своей странице в Instagram сообщил губернатор Антон Алиханов. Подрядчику необходимо будет разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию театра.

- От планов по открытию музейно-выставочного центра в здании театра королевы Луизы в Советске переходим к действиям, - написал глава региона. - Начальная цена контракта — 14,1 млн рублей, деньги выделяем из областного бюджета.

По словам Антона Алиханова, сейчас здание в стадии консервации, но в ближайшей перспективе власти планируют благоустроить прилегающую территорию снаружи, а внутри провести инженерные сети. Закончить работы должны к концу 2021 года.