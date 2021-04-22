Авиакомпания «Азур Эйр» получила разрешение на рейсы из Калининграда на Кипр

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допуске и перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок. В списке - сразу 4 направления, связанные с Калининградом.

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания «Азур Эйр»получила разрешение на выполнение полетов из Калининграда в Ларнаку (южное побережье Кипра). Рейсы могут осуществляться 2 раза в неделю.

Авиакомпания «Северный ветер» получил допуск на ежедневные рейсы из Калининграда в Баку и Кишинев. Авиакомпании «Икар» также 7 раз в неделю разрешили летать из Калининграда в Гомель и обратно.