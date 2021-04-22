Стало известно, как будут доставлять пенсии в Калининграде в мае

Доставка пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи в начнется с 3 мая. Об этом сообщает Отделение Пенсионного фонда по Калининградской области.

В Калининграде 7 мая (в пятницу пятница) будут доставлены пенсии за 7, 8, 9 число, а 8 мая (суббота) - за 8 и 10 число.

Дополнительно уточнить режим работы вашего отделения почтовой связи в праздничные и выходные можно непосредственно в отделение почтовой связи.

Также по вопросам доставки пенсии и других социальных выплат следует обращаться по телефону «Почты России» 8 800 100 00 00.