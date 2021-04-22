Калининградец украл у соседки телевизор. Два раза

Сам по себе тот факт, что 29-летний житель поселка Прибрежный украл телевизор у своей 74-летней соседки, по нынешним временам не удивляет совершенно. «Старикам везде у нас почет» - это слова уже полузабытой песни прошлых лет. Тем более, сотрудники ОМВД по Московскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность вора и задержали его.

Примечательно другое. Ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления молодчик навестил знакомую квартиру уже во второй раз. Первый был в октябре прошлого года, но тогда пенсионерка решила не заявлять в полицию о краже телеприемника, а просто купила новый. Увы, маленький телек за 22 тысячи рублей радовал хозяйку всего полгода…

Зато теперь в отношении рецидивиста возбудили сразу два уголовных дела. И проверяют его на причастность к другим преступлениям.