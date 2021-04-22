В Гусеве хотят открыть модульный морг

. Фото: gusev-online.ru

Здание патологоанатомического центра, расположенного за вторым терапевтическим отделением Гусевской больницы, решено не достраивать по прямому назначению. Как сообщает информационный портал Гусева со ссылкой на главу администрации Александра Китаева, рассматривается возможность передачи здания на баланс министерства здравоохранения

Как отметил Александр Китаев, совместно с судебно-медицинской экспертизой прорабатывается вопрос установки модульного морга.

- Обязательства муниципалитета будут заключаться в части выделения земельного участка и подведения к нему коммуникаций. Пока не могу анонсировать срок принятия таких решений, но в стадии проработки такой вопрос находится, - сказал Александр Китаев.