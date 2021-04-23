Калининград вошел в топ-10 городов России для отдыха на 9 мая

. Фото: Александр КАТЕРУША

В результате опроса пользователей социальных сетей, который провели специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха tvil.ru, составлен топ-10 городов в России для поездки на 9 мая. Калининград в списке занял 9 позицию между городом Осташков и Иркутском.

А на первом месте Севастополь. Туда хотят поехать 31.15 % россиян, чтобы вживую посмотреть город-герой и парад Победы. На втором месте - Санкт-Петербург. Третий в списке Волгоград.

В Калининград на День Победы поехали бы 3.28 % россиян.