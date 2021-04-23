В Калининграде камеры «Безопасного города» зафиксировали несколько пожаров в полях

. Фото: Безопасный город

В Калининграде за последние 10 дней операторы комплекса «Безопасный город» зафиксировали 37 возгораний. За минувшие сутки уже 8 случаев. Речь о непрекращающихся палах травы. Об этом сообщает пресс-служба системы наблюдения.

Отмечается, что с 2018 года по согласованию с МЧС на территории Калининградской области установлены и работают 7 камер видеонаблюдения. Размещены камеры на вышках сотовых операторов на высоте от 20 до 40 метров.

Каждая камера имеет угол обзора 360 градусов и 50 кратный оптический цифровой зум – эти технические характеристики позволяют осуществлять мониторинг обширных открытых участков.