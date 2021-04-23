Число субсидируемых авиамаршрутов в Калининград увеличится

О расширении географии субсидируемых авиамаршрутов в Калининград сообщила министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина

- Сегодня принимала участие в совещании комитета Совета Федерации по экономической политике, - написала на своей странице в Facebook министр. - Обсуждали вопрос субсидирования авиаперевозок. Доложила о ситуации в Калининградской области. Для жителей региона, самолеты – это единственный безвизовый способ попасть на основную часть страны. В ходе заседания комиссии, по итогам рассмотрения обращений правительства Калининградской области, было озвучено решение Минтранса РФ и Росавиации расширить количество маршрутов в калининградском направлении, участвующих в обеих программах. Точнее по количеству маршрутов скажу, когда увижу соответствующий документ.

Сейчас в нашем регионе действуют две федеральные программы льготных пассажирских авиаперевозок, напомнила Евгения Кукушкина. Одна из них - для молодежи до 23 лет, женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, инвалидов и многодетных семей. По этой программе субсидируются перевозки пассажиров из Калининграда в 8 городов (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Калуга, Мурманск, Жуковский, Сочи) и обратно.

Вторая программа распространяется на всех граждан Российской Федерации без ограничений по категориям.