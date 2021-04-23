В Гвардейске объявили в розыск пропавшую 15-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гвардейска устанавливает местонахождение 15-летней Елеоноры Мунтян, которая накануне днем ушла из школы в поселке Красный Яр Гвардейского района и до настоящего времени домой не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На вид разыскиваемой 16 лет, рост 160 см. худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч, карие глаза.

Была одета: черно-белые кроссовки, разноцветная куртка, темные штаны.

В случае если вы обладаете информацией, где может находиться девочка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (49159) 3-22-02 (дежурная часть), 3-28-23 (ПДН), либо 02, 102.