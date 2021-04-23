В Калининграде полицейские обнаружили в магазине контрафактную одежду и обувь

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в магазине на улице Житомирской обнаружили спортивную одежду и обувь с признаками подделки под популярные бренды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, незаконную торговлю организовал 28-летний индивидуальный предприниматель. Оперативники изъяли из магазина 100 пар кроссовок, а также спортивные куртки и футболки на общую сумму более 200 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают происхождение изъятого товара.