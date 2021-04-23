Таможня: В Чернышевском 23 апреля в очереди на выезд стоят 200 грузовиков

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Фото: Александр Подгорчук
В пункте пропуска в Чернышевском в пятницу, 23 апреля, в очереди на выезд из области стоят 200 грузовиков, на въезд – 5 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
По данным ведомства, за сутки таможенники оформили на въезд в Россию 197 транспортных средств, на выезд - 179.
Как ранее писала «Комсомолка», в пункте пропуска Кибартай проводятся мероприятия по перекладке дорожного полотна на трех из пяти линиях контроля, в связи с чем организовано реверсивное движение транспортных средств.