Нет стенда – нет проблем: В Калининграде убрали туристический щит, изрисованный вандалами

Щит у старинной стены пока на месте. Но рисунки с него стерли. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области в этом году ждут рекордное число туристов – порядка 2 млн человек. Об этом накануне заявил губернатор Антон Алиханов.

- Сейчас активно занимаемся развитием инфраструктуры. Надеемся, что новый нацпроект по туризму поможет создавать новые места размещения, строить отели, санатории, пансионаты, – сказал губернатор.

Нет, пока миллионов туристов с фотоаппаратами на улицах мы не наблюдаем. Но гости в регион едут очень активно. К лету их поток усилится. А сейчас – ежедневые экскурсии, туристы штурмуют музеи, изучают достопримечательности. Одно из самых популярных мест (кто бы сомневался) это раскоп подвалов Королевского замка. Там был установлен стенд для туристов и его изрисовали вандалы.

«Комсомолка» обратилась в областной историко-художественный музей, который и ставил стенд.

- Мы уже сняли этот стенд. В этот момент стенда нет. Проблемы нет, - отвечает директор музея Сергей Якимов.

- А вы вернете его туда? Стенд нужен, в это место ежедневно туристы приходят, читают. Больше вокруг же нет информации.

- Пусть приходят туристы. Стенда нет. И все! Если хулиганы какие-то рисуют уже не первый раз, то мы не можем же каждый день платить деньги и переделывать этот стенд! Пока сняли. Пока не будет. Когда дойдут руки, тогда и сделаем. Но не будем мы сегодня эти заниматься. И завтра не будем. У нас до конца недели пять выставок…

Сергей Якимов заверил нас, что информационный стенд появится к летнему сезону. Ну а пока туристам, видимо, придется обойтись без него.

Еще один стенд, расположенный у старинной стенки с нишей под фонтан и скульптуру Фридриха Вильгельма I, которую очистили накануне ЧМ-2018, сейчас очищен от пахабных рисунков.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что начала рушиться старинная стена, расположенная у раскопа подвалов Королевского замка. Из южной стены террасы Кенигсбергского замка выпадают огромные камни.