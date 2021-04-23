В Калининграде началась выездная вакцинация от коронавируса

, Фото: Иван МАКЕЕВ

Выездная вакцинация от коронавируса стартовала в Калининграде в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Все желающие смогут привиться в передвижном комплексе Центральной городской клинической больницы, который припаркован на площадка перед торговым центром «Виктория» (ул. Гайдара, 120).

График проведения вакцинации:

- 23 апреля: с 11 до 20 часов;

- 24 и 26 апреля: с 10 до 20 часов.

С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Напомним, всего в Калининградской области развернуты 28 пунктов вакцинации в 24 медицинских учреждениях.Записаться туда можно несколькими способами.

– через портал Госуслуг Калининградской области – www.uslugi.gov39.ru

- через «Интернет-приемную» на сайте министерства здравоохранения Калининградской области - www.infomed39.ru

- по телефону единого колл-центра: 122 (или 8-122);

– при личном обращении граждан в регистратуру поликлиник, где организованы прививочные пункты