В Калининграде задержали закладчика «дизайнерских» наркотиков

В Калининграде полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков, работавшего на два интернет-магазина в даркнете. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний местный житель как раз собирался сделать закладку на улице Свердлова. При личном досмотре стражи порядка нашли и изъяли у него свёртки с синтетическим «дизайнерским» наркотиком, так называемой «солью», массой около 10 грамм.

Задержанного заключили под стражу. Устанавливаются все каналы поставки и сбыта наркотиков, а также соучастники. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.