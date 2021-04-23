Паровоз в Калининград еще не едет: В КЖД рассказали о будущем новых железнодорожных туров

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Калининград в ожидании ретро-паровоза, который должен прийти к нам, чтобы возить туристов. Но когда он прибудет – неясно. Как сообщили в КЖД, паровоз к нам даже еще не выехал.

- Вопрос потихоньку прорабатывается. Паровоза в Калининграде еще нет и точные сроки, когда он прибудет, сказать нельзя. Потому что это связано с процедурами таможенного и пограничного оформления. Паровоз еще никуда не выходил, еще не начинал двигаться, - сказал «КП» руководитель пресс-службы Калининградской железной дороги Александр Першин.

По его словам во время тестовых поездок предстоит изучить технические тонкости и понять, где паровоз заправлять улем, водой.

- Ведь старой инфраструктуры, которая была разработана с учетом паровозной тяги, не существует. Где, например, высыпать и утилизировать шлак? Есть большой комплекс вопросов, которые нужно проработать на практике, - заключил Александр Першин.

По предварительной информации, в Калининград паровоз должен прийти из Санкт-Петербурга.

Ранее министерство по культуре и туризму Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «РЖД Тур». Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, говорил, что поезд может поехать уже в мае.