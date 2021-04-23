Калининградец обиделся на отца и написал на него ложный донос

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Житель Неманского района, обвинивший отца в краже, сам стал фигурантом уголовного дела . Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился ранее неоднократно судимый 38-летний житель одного из поселков. Мужчина заявил, что из его квартиры пропали 25 тысяч рублей.

В своем заявлении сельчанин указал, что кражу денег совершил его отец. Однако в ходе проверки обнаружились нестыковки в показаниях заявителя, его слова не нашли подтверждения.

«Выяснилось, что мужчина поссорился с отцом, и после конфликта, желая отомстить, написал заявление в полицию, ложно обвинив его в совершении кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД. Теперь мужчине грозит лишение свободы за ложный донос на срок до двух