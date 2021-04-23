Калининградка отсудила миллион рублей за погибшую под колесами «Мерседеса» дочь

В ноябре 2019 года жительница Калининграда потеряла свою 19-летнюю дочь. На улице Горького пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу девушку насмерть сбил автомобиль. Мать погибшей решила через суд потребовать денежную компенсацию с виновника ДТП и с собственника «Мерседеса», которым тот управлял.

Выяснилось, что транспортное средство было арендовано предприятием «Балттрансавто два», а за рулем в момент ДТП был его водитель. Ленинградский районный суд постановил, что «Балттрансавто два», обязано возместить истице моральный вред, и взыскал с ответчика 1 миллион рублей.

Проигравшая сторона подала апелляцию в высшие инстанции, прося уменьшить размер компенсации морального вреда. Мол, суд не учел отсутствие умысла водителя на причинение телесных повреждений девушке, а также то, что организация из-за пандемии коронавирусной инфекции испытывает финансовые трудности. Обращалось также внимание на то, что у водителя на иждивении трое несовершеннолетних детей, а кроме того в отношении него заведено исполнительное производство по задолженности за кредит.

Однако, Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского облсуда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.