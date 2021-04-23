Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 33 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Пионерский городской округ - 3
Гурьевский городской округ – 6
Гусевский городской округ – 3
Светловский городской округ - 4
Зеленоградский городской округ – 2
Черняховский городской округ - 6
Янтарный городской округ – 1
Неманский городской округ - 1