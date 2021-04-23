Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 33 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Пионерский городской округ - 3

Гурьевский городской округ – 6

Гусевский городской округ – 3

Светловский городской округ - 4

Зеленоградский городской округ – 2

Черняховский городской округ - 6

Янтарный городской округ – 1

Неманский городской округ - 1