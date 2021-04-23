Дорожники отремонтируют подъезды с Приморского кольца к Зеленоградску, Пионерскому и Светлогорску

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В этом году будут отремонтированы подъезды к Зеленоградску, Светлогорску и Пионерскому с Приморского кольца. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожники заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, а также проведут работы по локальному выравниванию и исправлению профиля покрытия. На этих участках дорог планируется установить 124 новых дорожных знака и 20 дорожных знаков - на Г-образных опорах, что обеспечит их лучшую видимость для водителей. Общая протяженность отремонтированных участков составит 12,070 км.

Ремонт завершится в начале сентября, до этого времени будет ограничена пропускная способность дорог из-за сужения проезжей части. Скорость на участках будет ограничена до 40 км/ч.