В жилом комплексе «Восток» открылась аллея «Крымская»

Президент «Мегаполис и партнеры» Евгений Морозов и губернатор Антон Алиханов.

В начале апреля в микрорайоне «Восток» открылась новая аллея «Крымская» при участии губернатора Калининградской области Антона Алиханова, главы администрации Калининграда Елены Дятловой и сотрудников компании «Мегаполис».

На территории жилого комплекса прошло сразу два мероприятия: экологические акции «Зеленый край» и «Посади дерево». В переулке Крымский силами компании «Мегаполис» сделано благоустройство аллеи - установлены лавочки, фонари, выложена плитка.

В рамках акций было высажено 88 трехметровых клена.

- Я рад, что в районе «Восток» появилось новое место для отдыха жителей. Было приятно видеть огромное количество детей, участвующих в этом событии, они старались наравне со взрослыми, - сказал Евгений Морозов, президент «Мегаполис и партнеры». - Лично благодарю губернатора Антона Андреевича Алиханова и его прекрасных детей за непосредственное участие в высадке деревьев. Спасибо администрации города Калининграда и правительству Калининградской области за содействие в проведении акции. Уверен, «Посади дерево в ЖК «Восток» станет хорошей традицией для всех жителей «Востока»!

В рамках акций было высажено 88 трехметровых клена. В мероприятии приняло участие более 100 жителей района.